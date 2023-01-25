Зеленский обсудил с Верховным комиссаром по делам беженцев ООН массовый вывоз Россией украинских детей
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с начала полномасштабного вторжения России в третий раз посещает Украину
Об этом сообщил в телеграмме Владимир Зеленский.
"В ходе встречи обсудили важность неотложного доступа к депортированным в Россию гражданам Украины и защите их прав. Отдельно рассмотрели тему массового преступного вывоза государством-агрессором украинских детей", - написал он.
Зеленский назвал визит Филлипо Гранди важным политическим сигналом поддержки для всего украинского общества, в частности, для вынужденно перемещенных лиц и семей, потерявших своих детей из-за депортации.
- В среду, 25 января, Владимир Зеленский по телефону обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые шаги для дальнейшей интеграции Украины в Альянс.
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