Об этом сообщил в телеграмме Владимир Зеленский.

"В ходе встречи обсудили важность неотложного доступа к депортированным в Россию гражданам Украины и защите их прав. Отдельно рассмотрели тему массового преступного вывоза государством-агрессором украинских детей", - написал он.

Зеленский назвал визит Филлипо Гранди важным политическим сигналом поддержки для всего украинского общества, в частности, для вынужденно перемещенных лиц и семей, потерявших своих детей из-за депортации.

В среду, 25 января, Владимир Зеленский по телефону обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые шаги для дальнейшей интеграции Украины в Альянс.

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