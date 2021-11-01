Зеленский обсудил активизацию торгово-экономического и военного сотрудничества с эмиром Катара
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил активизацию торгово-экономического и военного сотрудничества Киева и Дохи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани
Об этом Зеленский написал в Twitter.
В ходе встречи с Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества и развитие военно-технического сотрудничества и возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа. Поблагодарил за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана", - написал президент.
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