Зеленский: общинам компенсируют оплату коммуналки при размещении людей, деньги на обеспечение переселенцев направят не менее 10 областей

Глава государства сообщил об этом в своем видеообращении.



Он заявил, что для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем.

Напомним, Зеленский призвал Верховную Раду упразднить налог и акциз на бензин и дизель. Спикер парламента Руслан Стефанчук уже готовит заседание на этот счет.

Также президент заявил , что украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору, но страна не имеет права снижать интенсивность обороны, как бы сложно это ни было.