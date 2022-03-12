Зеленский: общинам компенсируют оплату коммуналки при размещении людей, деньги на обеспечение переселенцев направят не менее 10 областей
Общинам, принимающим у себя переселенцев, компенсируют оплату коммуналки при их размещении. Средства направят не менее 10 областей
Глава государства сообщил об этом в своем видеообращении.
Он заявил, что для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем.
- Напомним, Зеленский призвал Верховную Раду упразднить налог и акциз на бензин и дизель. Спикер парламента Руслан Стефанчук уже готовит заседание на этот счет.
- Также президент заявил , что украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору, но страна не имеет права снижать интенсивность обороны, как бы сложно это ни было.
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