Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Зеленский: общинам компенсируют оплату коммуналки при размещении людей, деньги на обеспечение переселенцев направят не менее 10 областей

Зеленский: общинам компенсируют оплату коммуналки при размещении людей, деньги на обеспечение переселенцев направят не менее 10 областей

12 мартa, 2022 суббота
14:27
Экономика

Общинам, принимающим у себя переселенцев, компенсируют оплату коммуналки при их размещении. Средства направят не менее 10 областей

Глава государства сообщил об этом в своем видеообращении.

Он заявил, что для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем.

  • Напомним, Зеленский призвал Верховную Раду упразднить налог и акциз на бензин и дизель. Спикер парламента Руслан Стефанчук уже готовит заседание на этот счет.
  • Также президент заявил , что украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору, но страна не имеет права снижать интенсивность обороны, как бы сложно это ни было.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
беженцы
война с Россией
военные новости
война новости
Читайте также:
путін лукашенко
11 мартa, 2022 пятница
Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Автор
2 мартa, 2022 среда
Во что русские оккупанты превратили Бучу. Фоторепортаж
важливо
11 мартa, 2022 пятница
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси с территории Украины
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 31.07
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 мартa
15:33
"Били по гражданской инфраструктуре": в результате ночных обстрелов Николаева ранены 8 человек, - мэр
15:32
Россия потеряла 30 миллиардов долларов своего ВВП за две недели войны
15:23
Италия конфисковала суперяхту российского олигарха Мельниченко стоимостью $578 млн
15:19
"Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой": СБУ взяли в плен "вагнеровца", воевавшего в Сирии и на Донбассе
15:07
Россия готовит псевдорефендум на Херсонщине по созданию "ХНР", - экс-нардеп
14:59
Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа, – украинская разведка
14:56
Z-трофеи, убитые оккупанты и пленный: в Луганской области пограничники и ВСУ заставили россиян отступить с потерями
14:50
MoneyGram
Платежная система MoneyGram уходит из России
14:49
В Ахтырке из-за обстрелов эвакуация не проводится, в Тростянке изменили время и место отправки людей, - глава Сумщины Живицкий
14:33
"Русский военный корабель, иди н*й": харьковчанин Сергей Бабкин перепел песню "Я солдат", посвятив ее украинским военным
14:32
Вступление в ЕС и санкции против России: Зеленский рассказал о сотрудничестве с европейскими партнерами
14:31
Оккупанты РФ захватили восточные окрестности Мариуполя и осуществляют инженерное оборудование позиций на Черниговщине, - Генштаб ВСУ
14:19
Разведка: основная задача оккупантов – прикрываясь гражданскими, закрепиться на позициях и мародеритах
14:14
В Беларуси заявили, что отправляют в границу Украины 5 батальонно-тактических групп
14:10
"Не имеем права снижать интенсивность обороны": Зеленский призвал украинцев к сосредоточенной борьбе и взаимоподдержке
13:59
"Правительство работу сделало, дело за Верховной Радой": Зеленский объявил об отмене НДС и акциза на горючее
13:55
"Требование – немедленно освободить из плена": Зеленский просит мировых лидеров уговорить РФ отпустить мэра Мелитополя
13:51
Сергей Рябков
МИД России пригрозил ударами по конвоям с иностранным оружием в Украине
13:44
РФ бросила в бой против Украины даже новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ
13:27
"Не предоставили необходимую поддержку": Эрдоган связал масштабную агрессию РФ с недостаточной реакцией мира на оккупацию Крыма
13:20
Волноваха
Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует, – председатель ОВА
13:17
В Мариуполе российские оккупанты обстреляли мечеть, где скрывались более 80 человек
13:09
Газпром
Газпром заявил, что продолжает поставки газа через Украину в неизменных объемах
12:58
На ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры, - Энергоатом
12:47
За 16 дней войны в Украине погибли 79 детей и около 100 ранены, - Офис генпрокурора
12:36
"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии
12:32
Турция заявила, что не поддержит санкции против РФ и останется на стороне дипломатии
12:18
провайдер
Российских провайдеров отключают от международного обмена трафиком
12:01
Обстрелами оккупантов уничтожена гостиница "Украина" - одна из визиток города Чернигов
11:57
Эксклюзив
Даже поклонники "русского мира" закрыли рот и молча возят на фронт все, что нужно: одесская чиновница о ситуации в городе
11:51
электроэнергиия
Специалисты начали ремонтировать электрограницы ЧАЭС – МАГАТЭ
11:49
пенсия
Переселенцы уже получают пенсии, в Минсоцполитики объяснили, как это сделать
11:39
Гватемала приняла первых беженцев из Украины
11:37
Архиепископ Игорь Исиченко: Война, которая становится буднями
11:22
Чернигов остается без электричества, воды, газа и тепла, – глава ОВА
11:16
Эксклюзив
Нам не нужно ничего объяснять россиянам, нам нужно жить своей прекрасной жизнью, – военный психолог
11:13
Минобороны совместно с YouControl запустили платформу для оперативной помощи ВСУ
11:10
Обновлено
Премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться России и выполнить условия Путина, - The Jerusalem Post
10:51
Россия уже потеряла 1205 бронемашин, 362 танка, 135 систем артиллерии, 58 самолетов, 83 вертолета и 33 средства ПВО, – Генштаб
10:40
США рассматривают возможность поставки Украине новых систем ПВО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV