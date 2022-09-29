Зеленский образовал в Запорожье три военных администрации
В Запорожской области созданы военные администрации трех населенных пунктов
Об этом говорится в Указе №673/2022, обнародованном на сайте Офиса президента.
Согласно указу, Зеленский постановил создать: Андровскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области; Андреевскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области; Берестовскаю сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
Генштабу ВСУ и Запорожской областной госадминистрации Зеленский поручил осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу дня опубликования, 28 сентября.
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