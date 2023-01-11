Об этом передают Variety и CNN .

Украинского президента представил актер и режиссер Шон Пенн. Он встречался с Зеленским в ноябре 2022 года в Киеве и снимал документальный фильм об Украине.

"От восстающего неземного мужества молодых иранцев до всегда настойчивого женского движения Афганистана. Нам четко напоминают, что свобода мечтать - это не просто человеческая роскошь, а скорее человеческая потребность, за которую нужно бороться и жертвовать. Я с гордостью представляю человека, который представляет собой сегодня вечером представляет самый отточенный наконечник копья, если бы свобода мечтать была таким копьем", - отметил Пенн.

После этого прозвучало видеообращение Зеленского, в начале которого он упомянул о первом "Золотом глобусе" в 1944 году.

"Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто победит. Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой глобус" для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украина еще не закончилась, но ситуация меняется", - заметил президент.

Зеленский подчеркнул, что уже понятно, кто победит в этой войне.

"Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившихся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", - добавил он.

"Золотой глобус" - американская кинопремия, присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. Присуждение "Золотого глобуса" начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды "Оскара". По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Сейчас "Золотой глобус" – одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.

Ранее Зеленский произнес виртуальную речь на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. В речи он упомянул знаменитую сатиру Чарли Чаплина.

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