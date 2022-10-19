Зеленский обратился к жителям оккупированных районов Юга и Востока: захватчики постараются забрать мужчин в свою армию - избегайте этого и попытайтесь уехать
В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин оккупированных районов Юга и Востока в свою армию, поэтому необходимо избегать этого и пытаться выехать с захваченных территорий
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 19 октября.
"Отдельно сегодня хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах Юга и Востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь уехать из оккупированной территории", - заметил он.
Президент советует, если это невозможно сделать и человек окажется в российских военных структурах, при первой же возможности пытаться сложить оружие и прийти на украинские позиции.
"И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов..." - сказал Зеленский.
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