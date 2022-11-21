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Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы: можем остаться без денег, бензина, горячей воды, света, но не без свободы

21 ноября, 2022 понедельник
09:45
Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы 21 ноября

Видеообращение он обнародовал в телеграме.

"Мы отмечаем сегодня День достоинства и свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для них главное", - напомнил Зеленский, что эти слова говорил на этом же месте ровно год назад.

По его словам, изменилось немало в нашей стране, Европе и всем мире. Но кое-что остается неизменным.

"Это ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для нас главное. Две ценности, неразрывно сплетенные, как правый и левый берега Днепра. Как синий и желтый цвета. Как слова Чубинского и музыка Вербицкого. Как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код. Это достоинство и свобода", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул: мы всегда знали, чего хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то – в который раз. Некоторые – в первый. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы.

Он привел примеры, что все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира. Также все увидели, на что способны наши гражданские. Как могут становиться живой стеной на пути вражеских танков и БТРов; выходить на митинги в оккупации; беречь украинский флаг; затопить свою деревню, чтобы не дать оркам прохода в Киев; сбить российский беспилотник банкой консервации; дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они погибнут, подсолнухи проросли.

"И все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры. Как можно быть на дежурстве несколько недель подряд. Вытаскивать с поля боя десятки раненых. Оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и пулями провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн, в окопе. Получить диплом бакалавра онлайн, в окопе. Все увидели, какие у нас волонтеры и неравнодушные люди. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как достать все. Купить все", - отмечает президент.

Все увидели, какие у нас дети. Как они отказываются от смартфонов и гаджетов передать средства на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами 15 километров ведет автомобиль, чтобы вывезти четырех раненых взрослых, напоминает Зеленский.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без свободы. И это остается неизменным", - отметил он.

Мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену, считает Зеленский. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся.

"Дорогой народ! Эти слова я говорил на этом же месте в этот же день ровно один год назад. Что с тех пор изменилось? Немало. На нашей земле появились воронки. В наших городах и селах – блокпосты и ежи. На наших улицах бывает темно. В наших домах бывает холодно. Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное - не снаружи, а внутри. И это остается неизменным. И поэтому мы выдержим. Мы выстоим", - говорит президент.

По его словам, все разные, но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому – свободой.

"Это остается неизменным. Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим! И в День достоинства и свободы соберемся на Майдане Независимости. Там, где всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы Украины. В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном. О главном. О том, что осталось неизменным. И останется неизменным", - добавил Зеленский.

  • Сегодня, 21 ноября, украинцы отмечают государственный праздник – День достоинства и свободы

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