Зеленский обратился к украинцам по поводу информационной поддержки армии
Президент Украины попросил не разглашать данные, которые помогают оккупантам
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении отметил важность информационной поддержки наших ВСУ со стороны гражданского населения, передает " Еспресо. TV ".
"Украинки, украинцы, если вам известно, где враг, где он бросил свои танки или другую бронетехнику, панцири или пушки, то сообщайте об этом украинским силам. Давайте использовать все ради нашей победы. И ради победы будьте, пожалуйста, мудрыми – не публикуйте детали работы нашей противовоздушной обороны. Когда вы слышите, как ребята работают, то не обнародуйте карты, которые находите в заброшенной российской технике и на разбитых командных пунктах кафиров. Отдавите, пожалуйста, их нашим военным, пусть используют их чтобы враг страдал", – сказал Владимир Зеленский.
- Напомним , "будем каждое утро вспоминать всех украинцев": Зеленский подписал указ об увековечении погибших от агрессии РФ.
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