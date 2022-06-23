Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата на членство
Президент Украины поблагодарил героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы
Об этом говорится в видеообращении Зеленского к участникам саммита ЕС.
"Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем восстанавливать нашу страну после этой войны. И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания – саммит всех лидеров Европы... Хочу поблагодарить наших героев – каждого и каждого, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы", – сказал президент Украины.
- Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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