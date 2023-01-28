Зеленский обратился к новоизбранному президенту Чехии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии
Об этом Зеленский написал в твиттере.
"Искренне поздравляю генерала Павела с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что будет рад "тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы".
Известно, что во время проведения предвыборной агитации Петр Павел выступал за укрепление военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.
- Экскомандующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента . После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала приветствовал Павела с избранием на должность главы государства.
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