Зеленский обратился к новоизбранному президенту Чехии

Об этом Зеленский написал в твиттере.

"Искренне поздравляю генерала Павела с убедительной победой на выборах Президента Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что будет рад "тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы".

Известно, что во время проведения предвыборной агитации Петр Павел выступал за укрепление военной помощи Украине. Его главный оппонент Андрей Бабиш требовал ее сокращения.

Экскомандующий генштаба Чехии, отставной генерал Петр Павел в воскресенье, 28 января 2023 года, победил миллиардера Андрея Бабиша по итогам второго тура выборов чешского президента . После подсчета 90% голосов премьер-министр Чехии Петр Фиала приветствовал Павела с избранием на должность главы государства.