Зеленский обратился к миру после подрыва Каховской ГЭС: нужна немедленная и максимальная реакция на террор, нужно остановить российское зло
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня обратился к миру на фоне подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами
Об этом говорится в видеобращении Владимира Зеленского.
"Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина еще осенью прошлого года владела информацией о минировании оккупантами Каховской ГЭС. Россияне сделали это специально – для шантажа. А также, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие.
"Каховское водохранилище обеспечивало питьевой водой колоссальную часть Украины - города и села с сотнями тысяч человек. Плюс обеспечивало водой фермеров и аграрное производство юга и центра Украины", - сказал Зеленский.
Также он сообщил, что идет эвакуация людей из более 80 населенных пунктов.
"Образовалось и пятно из нефтепродуктов - по меньшей мере 150 тонн, которые относит течением в Черное море. Мы еще пока не можем спрогнозировать, какое количество хранившихся в затопленных районах химикатов, удобрений и нефтепродуктов попадет в реки и море", - говорится в сообщении. .
Зеленский добавил, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого террора и поблагодарила всех, кто помогает Украине.
"Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС - во всех отношениях в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы - это зло", - подчеркнул Зеленский.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
- Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
- Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
- Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
- В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.
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