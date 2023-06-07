Об этом говорится в видеобращении Владимира Зеленского.

"Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина еще осенью прошлого года владела информацией о минировании оккупантами Каховской ГЭС. Россияне сделали это специально – для шантажа. А также, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие.

"Каховское водохранилище обеспечивало питьевой водой колоссальную часть Украины - города и села с сотнями тысяч человек. Плюс обеспечивало водой фермеров и аграрное производство юга и центра Украины", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что идет эвакуация людей из более 80 населенных пунктов.

"Образовалось и пятно из нефтепродуктов - по меньшей мере 150 тонн, которые относит течением в Черное море. Мы еще пока не можем спрогнозировать, какое количество хранившихся в затопленных районах химикатов, удобрений и нефтепродуктов попадет в реки и море", - говорится в сообщении. .

Зеленский добавил, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого террора и поблагодарила всех, кто помогает Украине.

"Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС - во всех отношениях в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы - это зло", - подчеркнул Зеленский.