Зеленский обратился к Макрону после начала председательства Франции в Совете ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с началом председательства в Совете Евросоюза
Об этом Зеленский написал в Twitter.
Президент заявил, что рассчитывает на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества с ЕС.
"Приветствую Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского Союза, в частности в сфере безопасности", - написал Зеленский.
- Напомним, 10 декабря 2021 года Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили разблокировку Нормандского формата и согласовали дальнейшие совместные действия.
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