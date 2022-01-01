Зеленский обратился к Макрону после начала председательства Франции в Совете ЕС

Об этом Зеленский написал в Twitter.

Президент заявил, что рассчитывает на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества с ЕС.

"Приветствую Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и Европейского Союза, в частности в сфере безопасности", - написал Зеленский.