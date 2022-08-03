English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Зеленский обратился к Китаю из-за позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины

Зеленский обратился к Китаю из-за позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины

3 августа, 2022 среда
14:54
Мир На фото Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай присоединиться к цивилизованному миру и выступить против России

Об этом Зеленский заявил в ходе общения со студентами австралийских университетов, сообщает Офис президента.

"Я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины. Сейчас этого не произошло. Китай стоит в стороне. На сегодняшний день Китай балансирует и соблюдает нейтралитет. Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Я верю, что китайское общество и народ сделают разумный выбор. Для нас важно, чтобы Китай не помогал России", - подчеркнул Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Китай
Владимир Зеленский
Австралия
война с Россией
Читайте также:
Перехоплена розмова російських окупантів
2 августа, 2022 вторник
Пьяный тувинец стрелял в комбата, тот послал "карательный" БТР: в армии оккупантов участились этнические конфликты
1 августа, 2022 понедельник
После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужем, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну)
Лукашенко
31 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии узнала, почему Лукашенко разрешает РФ атаковать Украину с территории Беларуси
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.62
    Покупка 38.62
    Продажа 39.69
  • EUR
    Покупка 38.94
    Продажа 40.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
3 августа
16:45
Эксклюзив
Тайвань – это только начало: Китай стремится влиять на всю Азию, - дипломат Климкин
16:37
Обновлено
"Динамо" – "Штурм": букмекеры дали прогноз на матч украинцев в Лиге чемпионов
16:26
Wi-Fi
В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли пользоваться общественными сетями Wi-Fi
16:14
Эксклюзив
ВСУ держат Белогоровку, Серебрянку, Верхнекаменку, Верхнекаменское в Луганской области, - председатель Северодонецкой РВА Власенко
16:11
Белый дом
Между Белым домом и властью в Киеве сущестует глубокое недоверие - The New York Timesв
16:08
Оккупанты днем обстреляли Криворожский район, есть пострадавший
16:04
За 8 лет агрессии РФ Луганщина потеряла 700 млрд грн валового продукта, - ОВА
15:51
Оператор спутниковой связи ЕС отключил российский канал "НТВ-Мир" за антиукраинскую пропаганду
15:41
Эксклюзив
Врагу будет труднее вести боевые действия в зимний период, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка
15:26
Эксклюзив
Эвакуация с Донетчины пока что добровольная, - глава Славянской городской ВА Лях
15:25
Эксклюзив
Российская система управления и обеспечения на правом берегу Херсонщины разрушена, - военный эксперт Коваленко
15:20
"Россия ищет новые поводы и оправдания для своих военных преступлений": в разведке ответили на решение РФ признать "Азов" террористической организацией
15:06
В Херсонской области оккупанты оборудуют себе бомбоубежища и запасаются надувными лодками и матрацами
15:04
Визит Пелоси на Тайвань завершился. Китай не отважился на военный конфликт, но начал экономическую блокаду острова
14:54
На Херсонщине артиллерия ВСУ подбила танк российской армии
14:50
Эксклюзив
Китай хочет захватить Тайвань в "стиле удава" - мирным путем, - Климкин
14:32
К Дия.City присоединились уже более 300 IT-компаний
14:29
Пострадали не менее 10 девочек: в Киеве мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за преступления сексуального характера
14:29
Эксклюзив
Оленовка – наша Катынь. Как спасти пленных защитников Мариуполя
14:14
Порошенко в Newsweek: западная блокада российского экспорта и поставки Украине оружия является кратчайшим путем к миру
14:13
В Херсоне российские оккупанты захватили предприятие стройматериалов и сельскохозяйственную базу
14:09
Эксклюзив
Ярослав Юрчишин
Мы стали свидетелями импотенции ООН и Красного Креста, – нардеп Юрчишин
14:06
Тайсон посоветовал Джошуа, как победить Усика
14:01
Эксклюзив
Каждый населенный пункт Донецкой области важен для блокирования продвижения армии РФ, - военный эксперт Коваленко
13:54
РФ через мировых политиков продвигает тезис о готовности к переговорам с Украиной и создает имидж миролюбивой страны, - Центр при СНБО
13:40
Литва вызвалась забрать 2 тыс. украинских беженцев из Молдовы
13:38
Эксклюзив
Косово
Украина должна признать Косово только после Сербии, потому что Россия может разыграть карту Крыма, - экс-посол в балканских странах
13:36
Планировал стать гауляйтером РФ: СБУ задержала помощника действующего нардепа в Черкасской области
13:35
Олаф Шольц
Шольц обвинил Россию во лжи из-за турбины для "Северного потока"
13:29
Обновлено
В Николаеве прогремели взрывы: разрушен супермаркет, возник пожар
13:21
В Мариуполе россияне сносят мемориал погибших украинских военных
13:21
Перешли на сторону оккупантов. Двум педагогам из Луганщины сообщили о подозрении в госизмене
13:11
Харьков готов к возможному повторному наступлению россиян, - глава ОВА Синегубов
13:11
Эксклюзив
Американцы "закрыли счет" уничтожением лидера "Аль-Каиды", - эксперт-международник Кореньков
13:05
В Турции инспекционная группа завершила осмотр первого украинского судна с зерном
12:48
Упала в поле подсолнечника: в Харьковской области ПВО сбила российскую ракету
12:48
В Степногорске на Запорожье россияне за сутки разрушили 4 гражданских объекта
12:39
Литва предупредила РФ об угрозе новой блокады транзита в Калининград
12:35
ССО "Азов Харьков" в тылу оккупантов уничтожили грузовики с боеприпасами и автомобили охраны
12:27
Эксклюзив
Реального вооруженного конфликта Китая против Тайваня не будет, - китаевед Федичев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV