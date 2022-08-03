Зеленский обратился к Китаю из-за позиции Пекина по поводу войны РФ против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай присоединиться к цивилизованному миру и выступить против России
Об этом Зеленский заявил в ходе общения со студентами австралийских университетов, сообщает Офис президента.
"Я бы хотел, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции относительно тирании России против Украины. Сейчас этого не произошло. Китай стоит в стороне. На сегодняшний день Китай балансирует и соблюдает нейтралитет. Я скажу честно, что этот нейтралитет гораздо лучше, чем если бы Китай присоединился к России. Я верю, что китайское общество и народ сделают разумный выбор. Для нас важно, чтобы Китай не помогал России", - подчеркнул Зеленский.
- 25 мая Владимир Зеленский заявил, что Украину устраивает нейтральная позиция Китая по поводу войны с Россией.
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