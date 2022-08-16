Соответствующий указ №581/2022 появился на сайте президента Украины.

Из состава Ставки верховного главнокомандующего Зеленский вывел Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.

В состав войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко. Также утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Справочно. Ставка верховного главнокомандующего – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны-агрессии стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочий орган - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ставка была создана 24 февраля 2022 года.

Президент Владимир Зеленский 21 июля сказал , что Украина имеет существенный потенциал для продвижения на фронте для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

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