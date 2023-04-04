Об этом говорится в тексте указа №194 , опубликованном на сайте президента.

"...ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Камышин возглавлял правление Укрзализныци.