Зеленский обновил состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля ввел министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в персональный состав СНБО
Об этом говорится в тексте указа №194 , опубликованном на сайте президента.
"...ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Камышина Александра Николаевича - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в сообщении.
Ранее Камышин возглавлял правление Укрзализныци.
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