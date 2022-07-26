Видео Зеленский выложил в Instagram .

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили.

Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - написал Зеленский.

26 июля россияне нанесли ракетный удар по Одесской области с самолетов стратегической авиации, в результате чего попали в частные строения прибрежных сел и вызвали пожары.

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