"Зеленский обеспокоен такими новостями": Никифоров о задержании Саакашвили в Грузии
Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - отметил Никифоров.
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По его словам, Украина обратится к Грузии для разъяснения причин задержания Саакашвили.
"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаил Саакашвили всю необходимую помощь" , - добавил он.
- Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.
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