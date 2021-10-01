"Зеленский обеспокоен такими новостями": Никифоров о задержании Саакашвили в Грузии

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", - отметил Никифоров.



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По его словам, Украина обратится к Грузии для разъяснения причин задержания Саакашвили.

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаил Саакашвили всю необходимую помощь" , - добавил он.

Напомним, премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

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