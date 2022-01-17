Зеленский обещал закончить войну и покончить с бедностью, вместо этого примерил роль Януковича и преследует Порошенко, - Рудик
Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что власти преследуют оппозицию сильнее, чем при президентстве Виктора Януковича, и выполняет только обещание посадить пятого президента Петра Порошенко
Об этом говорится на Facebook-странице партии "Голос" .
"Совершенно очевидно, что власть неспособна выполнить ни одно свое обещание, а преследует украинскую оппозицию", - отметила Кира Рудык.
Она отметила, что президент Владимир Зеленский обещал, что весной украинцам жить станет гораздо лучше.
"Кто же знал, что это значит, что зимой будет холодно, голодно, тревожно и будут преследовать тех, кто способен спасти нашу страну", - заявила Кира Рудык.
Политик добавила, что когда в государстве война 100-тысячная армия на границе, проукраинские силы объединяются, потому что есть вещи важнее политики и чем - уберечь и спасти Украину.
"Мы предлагали руку помощи Владимиру Зеленскому от людей, которые защищали нашу страну до его президентства и будут защищать после него для того, чтобы враг не мог сделать ни одного года вперед", - подчеркнула глава партии "Голос".
Кира Рудык подчеркнула, что для нее Украина намного важнее политических амбиций.
"Я здесь сегодня за правду, за справедливость, за наше с вами будущее и Украину", - отметила она.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.93
Покупка 27.93Продажа 28.2
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное