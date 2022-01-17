Зеленский обещал закончить войну и покончить с бедностью, вместо этого примерил роль Януковича и преследует Порошенко, - Рудик

Об этом говорится на Facebook-странице партии "Голос" .



"Совершенно очевидно, что власть неспособна выполнить ни одно свое обещание, а преследует украинскую оппозицию", - отметила Кира Рудык.



Она отметила, что президент Владимир Зеленский обещал, что весной украинцам жить станет гораздо лучше.



"Кто же знал, что это значит, что зимой будет холодно, голодно, тревожно и будут преследовать тех, кто способен спасти нашу страну", - заявила Кира Рудык.



Политик добавила, что когда в государстве война 100-тысячная армия на границе, проукраинские силы объединяются, потому что есть вещи важнее политики и чем - уберечь и спасти Украину.



"Мы предлагали руку помощи Владимиру Зеленскому от людей, которые защищали нашу страну до его президентства и будут защищать после него для того, чтобы враг не мог сделать ни одного года вперед", - подчеркнула глава партии "Голос".



Кира Рудык подчеркнула, что для нее Украина намного важнее политических амбиций.



"Я здесь сегодня за правду, за справедливость, за наше с вами будущее и Украину", - отметила она.

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