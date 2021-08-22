Зеленский обещает амнистию "десяткам осужденных ветеранов"
Вскоре будет помилована значительная часть осужденных в предыдущие годы участников боевых действий с Россией. Таких лиц насчитывают "десятки"
Об этом в воскресенье, 22 августа 2021 года, заявил президент Владимир Зеленский, информирует Еспресо.TV .
"Справедливость, законность, беспристрастность относительнно каждого ветерана Украины. В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места в нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле ", - сказал глава государства во время выступления на форуме " Украина 30. Защитники ".
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Он напомнил, что для помощи ветеранам был создан Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины.
"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы", - пообещал президент.
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