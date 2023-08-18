Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием

Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении за 18 августа.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности," – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность", - сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием.

"Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которые я посетил на этой неделе – а их 16, – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем – в частности, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об открытых делах в отношении военкомов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский подписал указ №491/2023, введший в действие решение СНБО об увольнении всех областных военкомов.