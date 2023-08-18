Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием

Зеленский об увольнении военкомов: боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием

18 августа, 2023 пятница
04:29
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией от боевых бригад, которые жалуются на проблемы с комплектованием

Об этом Зеленский сказал в вечернем видео-обращении за 18 августа.

"Сегодня моим указом введено в действие решение СНБО по итогам проверки "военкомов" и в целом работы центров комплектования. Полная замена руководящего состава. Реально прошедшие боевые действия воины реально понимают, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности," – именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность", - сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, боевые бригады жалуются на проблемы с комплектованием.

"Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону. В каждой боевой бригаде, которые я посетил на этой неделе – а их 16, – воины говорили о проблемах с комплектованием. Начало этих проблем – в частности, как работают военкоматы. Их работа должна стать другой. И станет. Благодаря боевым офицерам", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об открытых делах в отношении военкомов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский подписал указ №491/2023, введший в действие решение СНБО об увольнении всех областных военкомов.

Видео
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Сергій Шефір
16 августа, 2023 среда
Исполнителей было по меньшей мере двое: в полиции рассказали, на какой стадии расследования покушения на Шефира
Герман Галущенко
17 августа, 2023 четверг
Украина не будет продлевать контракт с РФ на транзит газа в ЕС
Володимир Зеленський
17 августа, 2023 четверг
Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
18 августа
04:36
Live
Кремль
В Москве прогремели взрывы. Текстовый онлайн событий
03:55
Трансферная сага завершена: авторитетный инсайдер назвал новую команду Малиновского
02:39
США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов, - Reuters
02:22
Промоутер анонсировал завершение карьеры Джошуа
02:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа
01:44
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского канала "Царьград" за экстремизм
01:26
Обновлено
Греческие журналисты выступили против героев "Азова" и сорвали пресс-конференцию, посвященную матчу "Динамо" - "Арис"
00:53
ФСБ
ФСБ допросила малолетних детей по делу против матери о дискредитации армии РФ
00:27
Эксклюзив
Дипломат Емельян: Китай с ужасом чувствует, что его армия на советских технологиях не способна победить Запад
00:23
россия флот
Россия обвинила Украину в атаке на Черноморский флот
00:08
iPhone
Apple сокращает производство iPhone 15. СМИ названы причиной
2023, четверг
17 августа
23:52
Зеленский: Подписал важный евроинтеграционный закон об отборе в Конституционный суд
23:32
За время масштабной войны зафиксировано 100 666 военных преступлений россиян в Украине
23:28
Новый импульс безопасности в мире: Зеленский анонсировал первый Форум оборонных индустрий
23:14
Эксклюзив
"Свободовец" Алексей Щербина с семьей
Убийство военного Щербины: адвокат заявляет, что суд нарушил принцип непрерывного рассмотрения производства
23:06
Лига Европы: "Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" и выбыл из турнира
22:54
Лига Конференций: "Динамо" победило "Арис" в серии пенальти
22:43
Аналитика
Сергей Згурец
Немецкие комплексы IRIS-T существенно увеличат количество сбитых вертолетов РФ. Колонка Сергея Згурца
22:01
Великобритания законтрактовала для Украины средства ПВО на $115 млн
21:45
Алексей Навальный
США ввели санкции против агентов ФСБ, причастных к отравлению Навального
20:39
В РФ провели конкурс имени бога смерти Танатоса: участники соревновались в бальзамировании усопших
20:37
Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ
20:35
Microsoft
После 19 лет работы: магазин Xbox 360 закроется в июле 2024 года
20:07
Силы обороны продолжают наступление на юге, оккупанты тщетно пытались отбить Урожайное, - Генштаб
20:00
Лукашенко заявил, что все целые войны РФ в Украине достигнуты, и признал интервенцию из Беларуси
20:00
Обзор
Победные новости 540 дня войны: уничтожение командного пункта врага в Соледаре, ликвидация двух Ка-52 за одно утро и новые системы ПВО от Германии
20:00
OPINION
Надувная Россия
19:56
"Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!": Ольга Харлан встретилась с курсантами Нацакадемии Службы безопасности
19:47
The Washington Post: РФ в сотрудничестве с Ираном планирует изготовить 6 тыс. "шахедов" к 2025 году
19:11
В Малайзии на трассу упал легкомоторный самолет: погибли не менее 10 человек
19:10
ВАКС
ВАКС предоставил разрешение на спецрасследование в отношении экс-директора Укрспецэкспорта Саламатина
19:04
Внесена в санкционный список Украины: в Чехии отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
19:04
Порошенко передал технику артиллеристам и везет большой груз на восточный фронт
18:46
В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг: на что пойдут деньги
18:36
Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут
18:32
В суд направили дело российского пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
18:17
Обновлено
F-16 для Украины: Столтенберг заверил, что партнеры на шаг ближе к решению, а Кулеба намекнул на хорошие новости
18:11
Александр Корниенко
"Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны
18:03
У южных островов Японии впервые совместно прошли 11 боевых кораблей Китая и РФ
18:03
OPINION
Ирина Геращенко
Очень удобно в мягком кресле воевать до последнего украинца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV