Зеленский об украинско-российских переговорах: пока у нас нет такого результата, который хотели бы получить, ведь Россия заняла свои позиции
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить. Вскоре власти определятся, как идти на второй раунд переговоров с РФ
Об этом он сказал во время обращения к украинцам, передает Эспрессо.TV.
"Пока у нас нет такого результата, который бы мы хотели получить, Россия заняла свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное, и тогда будем определяться, как переходить". во второй раунд переговоров", - заявил президент.
Он добавил, что первый раунд переговоров состоялся на фоне бомбардировок и обстрелов украинских городов. В частности, Зеленский подчеркнул, что было видно синхронизацию обстрелов с переговорным процессом.
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"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте время. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другую сторону реактивной артиллерией именно в момент переговоров", - подчеркнул глава государства. .
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