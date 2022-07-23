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Главная война с Россией Зеленский об ударе по Одесскому порту: "Что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять"

Зеленский об ударе по Одесскому порту: "Что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять"

23 июля, 2022 суббота
17:30
война с Россией

Президент Владимир Зеленский во время встречи проинформировал конгрессменов США о российских ударах по Украине, в частности по территории Одесского порта. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после договоренностей в Стамбуле

Об этом сообщают на сайте Офиса президента.

"Это свидетельствует только об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она найдет пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. По его словам, для нашего государства крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

В ходе встречи президент также отметил важность поддержки Украины со стороны США. По его словам, последний пакет содержит крайне необходимые артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты.

  • В субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела горел морской порт.
  • Ранее мы сообщали , что делегация членов палаты представителей США прибыла в Киев.

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