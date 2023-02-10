Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам виртуального саммита министров спорта государств-партнеров.

"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь мнимой нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь такая, что все запятнает кровью, даже белый флаг", - сказал он.

Украинский лидер призвал мировых лидеров остановить агрессию и "бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора".

"Честность нужна Международному олимпийскому комитету. Честность, которую он, к сожалению, потерял. Честность, которая поможет остановить российский террор и приблизить мир", - подчеркнул Зеленский.