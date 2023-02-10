Зеленский об участии РФ в Олимпийских играх в Париже: представителям государства-террориста не место на соревнованиях
Представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях, поэтому Россия не должна участвовать в Олимпийских играх в Париже
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к участникам виртуального саммита министров спорта государств-партнеров.
"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь мнимой нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь такая, что все запятнает кровью, даже белый флаг", - сказал он.
Украинский лидер призвал мировых лидеров остановить агрессию и "бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора".
"Честность нужна Международному олимпийскому комитету. Честность, которую он, к сожалению, потерял. Честность, которая поможет остановить российский террор и приблизить мир", - подчеркнул Зеленский.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
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