Об этом Зеленский сказал во время обращения.

"Сегодня имеем важное решение международной юстиции. По делу, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Глава государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что реальное количество случаев депортации украинских детей Россией может быть значительно больше официально зафиксированного.

"В уголовных производствах, которые расследуются нашими правоохранителями, уже зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации оккупантом украинских детей. Но реальное, полное количество депортированных может быть значительно больше. Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста. Разделять детей с семьями, лишать их какой-либо возможности связаться с родными, прятать детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил сотрудников международных правоохранительных органов и подчеркнул, что всех депортированных Украиной детей необходимо вернуть.

"Я благодарен команде прокурора Карима Хана и Международному уголовному суду, всем в мире, кто помогает нам бороться за справедливость. Благодарен за принципиальность и за готовность реально привлечь к ответственности виновных. Сейчас удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, которые были вывезены силой, украдены из Украины.Очевидно, что должны вернуть всех. Очевидно, что будем и дальше делать все для этого. Для возвращения каждого украинца, каждой украинки, каждого нашего ребенка. И для реальной ответственности всех виновных в этой депортации - от руководителя государства-террориста до всех исполнителей", - сказал Зеленский.