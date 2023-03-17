Зеленский об ордере на арест Путина: у дела есть реальная перспектива, с этого решения начнется историческая ответственность
Президент Владимир Зеленский заявил о "реальной перспективе" дела о незаконной депортации Россией украинских детей, в рамках которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской чиновницы Марии Львовой-Беловой по делу о депортации детей с временно оккупированных Россией территорий Украины.
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2023, пятница
17 мартa
21:01
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