Зеленский об эскалации у границ Украины: ничего нового не видим и с точки зрения безопасности нет препятствий, мешающих бизнесу
Владимир Зеленский провел встречу с членами Европейской бизнес-ассоциации, во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Уточняется, что он проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса.
По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.
"Мы считаем, что накопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается риска, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – заявил президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на развитие событий.
Как известно, проводятся плановые учения, проводятся мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войск.
"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных", – сказал он.
По словам президента, международные партнеры и союзники Украины также активизировали свою деятельность для поддержания и стабилизации ситуации.
"Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал", – добавил глава государства.
Отмечается, что экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривни.
Известно, что в результате переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки ЕС и ряд стран выделили макрофинансовую помощь, что также стало положительным сигналом для бизнеса.
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