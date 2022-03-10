Зеленский о заявке на вступление в ЕС: мы сражаемся за свободу и равенство на континенте и хотим от партнеров реальных решений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз
Об этом он сказал в обращении, передает Еспресо.TV.
"Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем об издевательствах, которые переживают наши города, наши люди. Говорил с президентом Франции. Почувствовал в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция станет вскоре в разы сильнее, а значит и давление на Россию ради мира также станет в разы сильнее. Для нас очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира и Европы. Мы реально боремся, реально воюем за нашу независимость, за свободу, за равенство для всех на континенте", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина хочет видеть от партнеров такие решения, основанные на реальности, а не на декларациях или абстрактных рассуждениях.
"На днях лидеры ЕС собираются, чтобы обсудить войну России против Украины, чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал, мощную поддержку. Это будет справедливо, по-настоящему, по-человечески, по-европейски. Мы точно знаем , кто и какую позицию из лидеров занимает, мы точно знаем, кто за нас, а кто считает, что ЕС – это просто бухгалтерия, доходы, расходы и не больше. Будем работать, будем убеждать, жизнь будет убеждать", - заявил он.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 7 марта президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни .
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того , чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
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