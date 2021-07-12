Зеленский о завершении войны на Донбассе: зависит от стремления и политической воли РФ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для завершения войны на Донбассе необходима политическая воля России
Об этом он заявил в интервью LRT .
"Завершение войны - не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины, - я считаю, что это конкретные шаги", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что если в течение семи месяцев не было больших столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.
"Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля. Но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год. То же самое должно быть и с Россией . Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро ", - отметил он.
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