Зеленский о ядерном и энергетическом шантаже со стороны РФ: "Это лето может войти в историю Европы как одно из самых трагических"

Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 19 августа, передает Еспресо.TV.

"С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе. Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", - сказал Зеленский.

Президент также призвал европейские страны подготовиться к отказу от российских энергоносителей ради независимости, отметив, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" нужны России только для дестабилизации Европы.

"Конечно, стоит сегодня обратить внимание и на другой аспект российского шантажа в области энергетики. Снова ограничивается поставка газа в Германию через первый "Северный поток" и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-либо компенсировать через "Северный поток - 2". Эти "потоки" нужны России исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом.Сейчас это совершенно очевидно: чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы", - подчеркнул Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb