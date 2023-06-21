Об этом он сказал во время своего выступления на Ukraine Recovery Conference в Лондоне 21 июня, передает Sky News .

Зеленский подчеркнул, что Украине "удалось сделать ЕС таким единственным, каким он никогда не был раньше".

По его словам, являясь частью общего рынка ЕС и находясь на пути к полноправному членству в НАТО, Украина уже является ключевой частью европейской обороны.

"Мы только ждем мужества союзников признать эту реальность", – сказал он.

"Строя Украину, мы строим гораздо больше, чем одну страну. Мы строим мир. Будет ли он мирным? Будет ли он стабильным? Будет ли он демократическим? Это зависит от каждого из нас", - добавил Зеленский.

Международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) организована Великобританией совместно с Украиной и пройдет 21-22 июня . Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс.

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.