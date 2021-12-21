Зеленский о вступлении Украины в НАТО: стремимся получить четкую временную перспективу в 2022 году

Об этом он заявил на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".



"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи... Мы стремимся поскорее получить очень четкую временную перспективу от НАТО. И хотим ее получить в 2022 году", - отметил президент.



Он добавил, что Украина должна полностью изменить стиль и философию внешней политики.



"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая - это скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять, и это неправильно", - пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, в США подтвердили право Украины на вступление в НАТО.

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