Зеленский о вступлении Украины в НАТО: стремимся получить четкую временную перспективу в 2022 году
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году Украине нужно четко знать, когда она станет членом Североатлантического альянса
Об этом он заявил на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, лет через 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи... Мы стремимся поскорее получить очень четкую временную перспективу от НАТО. И хотим ее получить в 2022 году", - отметил президент.
Он добавил, что Украина должна полностью изменить стиль и философию внешней политики.
"Сегодня она нуждается во многих вещах. Первая - это скорость. Из чрезмерно консервативной и очень медленной наша дипломатия должна стать оживленной и очень быстрой. В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять, и это неправильно", - пояснил Владимир Зеленский.
- Напомним, в США подтвердили право Украины на вступление в НАТО.
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