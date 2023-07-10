Зеленский о вступлении Украины в НАТО: большинство Альянса – четко за нас

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Чрезвычайно активно работаем в эти дни! Еще активнее, чем когда-либо. И хотя эта работа почти на сто процентов сейчас – за кулисами, ее значение не меньше любой публичной работы. Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что большинство членов Альянса поддерживают присоединение Украины к Североатлантическому соглашению.

"Я благодарен всем лидерам, каждой стране, которые именно так и говорят и которые приняли соответствующие совместные с Украиной декларации и заявления относительно нашей интеграции. Большинство Альянса – четко нас", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что от Украины зависит безопасность на восточном фланге НАТО.

"Смелость украинских героев оттерла от пыли истории все ценности, ради защиты которых и была создана НАТО. Именно украинская восточная граница, граница нашего государства и позиции наших воинов – это та граница, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, что в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы. От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО. Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас уточняются формулировки о поддержке Альянсом стремления Украины к вступлению.

"Сейчас еще продолжается работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – продлится ежеминутно в течение этих дней", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент анонсировал двусторонние встречи разного уровня в Вильнюсе, в частности, относительно оружия для ВСУ.

"Также очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония... Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта – будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу. Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Я уверен, что для наших воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса", - сказал Зеленский.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления Украины в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В тот же день Сейм Польши принял резолюцию про поддержку вступления Украины в НАТО. А президент США Джо Байден сообщил, что он не против убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО. Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

9 июля стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО.

Столтенберг 10 июля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, стало известно, что в НАТО достигли консенсуса в вопросе отмены ПДЧ для Украины.