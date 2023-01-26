Об этом говорится в интервью президента Украины с журналистами SkyNews.

На вопрос, помогла бы личная встреча с Путиным разрешить текущий конфликт, Зеленский ответил: "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что мы встречались с ним в нормандском формате, это было до полномасштабного вторжения. Я видел человека, которая говорила одно, а потом делала другое... Кто он сейчас? После полномасштабного вторжения для меня он (Путин, - ред.) никто".

Глава государства добавил, что ему не интересно встречаться с представителями РФ, ведь непонятно, кто в России действительно принимает решение.

"Я не могу понять – это он или кто-то другой? Так встретиться с кем, пожать руку? Неинтересно. Говорить? Я действительно не понимаю, кто принимает решение в России", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины убежден, что российский диктатор ведет "великую войну":

"Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него – это только первый шаг", – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что если Россия выведет свои войска из Украины, то война прекратится. И только при условии завершения боевых действий и признания вины страной-агрессоркой возможны мирные переговоры:

"Мы надеемся, что как только Россия выведет свои войска обратно на свою территорию, они признают свои большие ошибки, и в Российской Федерации будет новое правительство. Мы соседи. Только тогда мы будем разрешать эту ситуацию. Тогда, наверное, возможны переговоры"

США считают , что по состоянию на 4 января Россия не готова к добросовестным переговорам, которые помогли бы достичь мира в Украине на основе международного права и устава ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.

В МИД России 13 января заявили , что имеют новые условия для переговоров с Украиной. В этот раз речь шла об отсутствии "западных посредников" во время переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной.

Глава российского МИД Лавров заявил , что о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и его плане мирного урегулирования войны РФ в Украине "не может быть и речи".

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