Зеленский о военных действиях зимой: забудьте о погоде, Украина не может терять время
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нельзя давать России время на восстановление и тратить попусту время. Нужно постоянно не оставлять в покое Путина
Об этом он заявил в интервью CBS .
Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но войска продолжают движение вперед.
"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – добавил президент.
На вопрос о военных действиях зимой он заявил, что Украина не может терять время.
"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал Зеленский.
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