Зеленский о военных действиях зимой: забудьте о погоде, Украина не может терять время

Об этом он заявил в интервью CBS .

Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но войска продолжают движение вперед.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", – добавил президент.

На вопрос о военных действиях зимой он заявил, что Украина не может терять время.

"Забудьте о погоде и т.д. В местах, куда на бронетехнике не проехать – летим. Если мы не умеем летать – отправим дроны. Мы не должны давать Путину передышку", – сказал Зеленский.