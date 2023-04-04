Зеленский о визите бывшего госсекретаря США Помпео в Киев: мощный сигнал поддержки украинцев в борьбе за свободу
Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит бывшего госсекретаря США Майка Помпео в Киев мощным сигналом поддержки украинцев
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты являются мощным сигналом поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию", - отметил Зеленский.
"Всесторонняя американская поддержка для нас очень важна", – добавил президент.
Зеленский отметил возможности развития бизнеса в сферах строительства, сельского хозяйства, ІТ-технологий.
"Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес – это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя", – призвал президент.
- 3 апреля Помпео прибыл в Киев . Он заявил, что членство Китая и России в Совбезе ООН является пережитком прошлого, эти две страны пренебрегают международным правом.
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