Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Вчера провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций Соединенных Штатов Америки во главе с бывшим государственным секретарем США Майком Помпео. Такие визиты являются мощным сигналом поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию", - отметил Зеленский.

"Всесторонняя американская поддержка для нас очень важна", – добавил президент.

Зеленский отметил возможности развития бизнеса в сферах строительства, сельского хозяйства, ІТ-технологий.

"Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес – это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя", – призвал президент.