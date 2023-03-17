Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зеленский о трибунале для РФ: "Всю юридическую работу мы сделаем, у рашизма не получится остаться безнаказанным злом"

Зеленский о трибунале для РФ: "Всю юридическую работу мы сделаем, у рашизма не получится остаться безнаказанным злом"

17 мартa, 2023 пятница
01:23
война с Россией

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в создании трибунала для РФ за войну против Украины и в том, что российские военные преступники будут осуждены и наказаны

Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Настанет день, и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день, и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Всю юридическую работу мы сделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Ежедневно мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Ежедневно работаем ради этого. Генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой Офис ", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что агрессору не удастся избежать наказания.

"У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится. Все, кто бомбил Украину. Кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову, Харьковщине… Все, кто ведет террористический огонь по общинам Черниговской и Сумской областей… Все, кто принес войну в Донецк и Луганск… Все, кто пытался поработить Крым. Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую отнятую украинскую жизнь. – сказал Зеленский.

  • Ранее на конференции United for Justice обсудили формат спецтрибунала для РФ.
  • Генпрокурор Андрей Костин сообщил о трех вариантах создания спецтрибунала, два из которых предложила Украина.
  • К созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины по состоянию на 16 марта присоединились 33 страны.
Новости
Украина
Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
Читайте также:
15 мартa, 2023 среда
Фьюри поставил точку в разговорах по поводу срыва боя с Усиком
15 мартa, 2023 среда
В Турции сделали заявление о возможном пропуске кораблей США, которые заберут сбитый над Черным морем БПЛА
Артилерія ЗСУ
16 мартa, 2023 четверг
Разведка Британии выяснила, какой новый вид вооружения помог ВСУ отбросить РФ от Угледара
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.17
    Покупка 38.17
    Продажа 38.94
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
01:59
Коноплянка восстановился от травмы и получил шанс сыграть за сборную Украины против Англии
01:37
Украина получит от Бельгии 240 военных грузовиков
01:14
Украинка Федина завоевала историческое "золото" на КС по артистическому плаванию
00:53
"Арсенал" проиграл "Спортингу" по пенальти и вылетел из Лиги Европы
00:40
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 марта
00:21
"Рома" прошла "Реал Сосьедад" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
00:16
Главным шагом Украины на пути в НАТО является победа над Россией, - министр обороны Польши Блащак
2023, четверг
16 мартa
23:50
Венгрия
Венгрия признала, что влечет за собой ратификацию расширения НАТО из-за блокирования средств ЕС, - СМИ
23:25
В Черногории в канун президентских выборов распустили парламент
23:22
Австрия присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины
23:04
Легализует захват РФ территорий Украины: США не поддержали "мирный план" Китая
22:52
Китай поставлял РФ оружие и военное оборудование с начала масштабной войны с Украиной, - Politico
22:10
Дания отказалась привлекать Россию к расследованию диверсий на "Северных потоках"
21:45
В одни ворота: "Фейеноорд" разгромил "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги Европы
21:12
Турция по требованию США прекратила заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Беларуси
21:05
Белый дом назвал преследование Россией беспилотника США сознательным и агрессивным
21:00
Обзор
Удержание Бахмута может сорвать контрнаступление ВСУ, Польша разоблачила российских шпионов, сбитый китайский дрон на востоке. Мировые СМИ об Украине 16 марта
20:54
Евроинтеграция, военная и гуманитарная поддержка Украины: Зеленский встретился с премьером Латвии Кариньшем
20:06
Обновлено
США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине
20:01
OPINION
История о фамилии, или Кого считать украинцами
20:00
Обзор
Победные новости 386-го дня войны: в Донецкой области сбили китайский дрон, а Польша передает Украине 4 истребителя
19:54
Россияне дважды обстреляли Константиновку: ранены 6 человек, среди них иностранный волонтер
19:35
НАПК запустило санкционный процесс против российской Gavary Group, работающей на ВПК РФ
19:14
Эксклюзив
Владимир Вятрович
Сейчас есть все основания говорить о созревшей церковной независимости Украины, - нардеп Вятрович
19:07
Россияне атаковали дроном двор медучреждения Херсона
19:00
Британия закупит у Швеции САУ Archer вместо предоставленных Украине артсистем AS90
18:51
САУ FH77 BW Archer
Швеция передаст Украине восемь артустановок Archer
18:41
На Запорожье оккупанты заставляют местных жителей получать паспорта РФ, угрожая вывезти их детей в Россию, - Генштаб
18:36
Константин Жеваго
Решение по делу Константина Жеваго объявят 30 марта
18:33
Выпускникам Пензенского госуниверситета вместе с дипломами будут вручать повестки
18:26
На фото Владимир Зеленский
Оккупанты Крыма заявили о намерении "национализировать" квартиру Зеленского в Ялте
18:12
Нетаньягу
Премьер-министр Израиля объяснил, почему его страна не предоставляет Украине вооружение
18:07
"Есть конкретные результаты": Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины
18:03
OPINION
Белый дом "варит воду" с истребителями F-16
17:59
Через Дию украинцы купили уже 0,5 млн военных облигаций
17:56
Рада на следующей неделе собирается ограничить доступ к судебному реестру и разрешить не производить запись судебных заседаний, - Фонд DEJURE
17:45
Обновлено
Шмыгаль обсудил с премьером Латвии новые логистические пути и возобновление инфраструктуры Черниговщины
17:28
Боеприпасы, транспортные средства и сухпайки: Литва объявила новый пакет помощи Украине
17:25
Эксклюзив
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
17:20
ООН
Глава Международной следственной комиссии ООН заявил об отсутствии доказательств геноцида в Украине, хотя выявлен широкий спектр военных преступлений РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV