Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Настанет день, и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу. Трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого. Наступит день, и все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Всю юридическую работу мы сделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Ежедневно мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Ежедневно работаем ради этого. Генеральный прокурор и его Офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой Офис ", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что агрессору не удастся избежать наказания.

"У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится. Все, кто бомбил Украину. Кто сжигал наши села, кто бил по украинским городам... По Николаеву, Херсону, по Никополю и Марганцу, по Запорожью, по городам Донбасса, по Харькову, Харьковщине… Все, кто ведет террористический огонь по общинам Черниговской и Сумской областей… Все, кто принес войну в Донецк и Луганск… Все, кто пытался поработить Крым. Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую отнятую украинскую жизнь. – сказал Зеленский.