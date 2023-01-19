Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил защитников Украины, отметив работу бойцов ряда подразделений.

"Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Благодарю бойцов 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное уничтожение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что РФ сделала битву за Луганщину и Донетчину принципиальной для себя.

Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил в эфире Еспресо, что за Соледар продолжаются очень интенсивные бои.

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