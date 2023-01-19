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Зеленский о ситуации на фронте: "Фиксируем увеличение числа обстрелов и попыток наступления"

19 января, 2023 четверг
02:22
война с Россией

Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на фронте тяжелой, а боевые действия на востоке страны – наиболее жестокими и принципиальными

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил защитников Украины, отметив работу бойцов ряда подразделений.

"Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Благодарю бойцов 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное уничтожение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - сказал Зеленский.

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Новости
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
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