Зеленский о ситуации на фронте: "Фиксируем увеличение числа обстрелов и попыток наступления"
Президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на фронте тяжелой, а боевые действия на востоке страны – наиболее жестокими и принципиальными
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов", – сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил защитников Украины, отметив работу бойцов ряда подразделений.
"Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Благодарю бойцов 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное уничтожение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! Благодарю также подразделения ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов", - сказал Зеленский.
- Ранее Зеленский заявил, что РФ сделала битву за Луганщину и Донетчину принципиальной для себя.
- Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов сообщил в эфире Еспресо, что за Соледар продолжаются очень интенсивные бои.
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