Реакция Зеленского появилась в его Twitter.

Он приветствовал решение суда, однако отметил, что хотел бы видеть на скамье подсудимых заказчиков преступления, то есть руководство РФ.

"Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновны в убытке MH17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", - написал Зеленский.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 7 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии стали подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные - Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Им дали пожизненное заключение.

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