Зеленский о расстреле в Днепре: ожидаю полной информации обо всех обстоятельствах, кадровые выводы должны быть сделаны вскоре

Об этом идет речь в телеграмм-канале президента.



"Утром есть ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - отметил Зеленский. .



Он сообщил, что злоумышленник уже задержан.



"Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным, - все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - добавил президент.

Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.

Нацгвардия обнародовала имена погибших военных.

ГДБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Нацгвардиец Артемий Рябчук сам сдался полиции .

Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двоих раненых ничего не угрожает.

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