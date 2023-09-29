Зеленский о расстрелах в Бабьем Яру: "Никогда снова!" для нас не пустые слова, важно помнить об этих жертвах
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина бережет память о жертвах и о том зле, которое было совершено во времена Холокоста
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"82-я годовщина массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру. Всего за несколько дней сентября 41-го года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч человек. Евреи, а также ромы, украинцы. Представители других народов", - говорится в обращении.
Президент подчеркнул, что Украина хранит память о жертвах.
"Очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершило Холокост, было разбито и наказано. Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира – это не пустые слова. И так всегда будет", - отмечает президент Украины Владимир Зеленский.
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В 82-ю трагедию годовщины президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра.
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