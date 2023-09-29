Зеленский о расстрелах в Бабьем Яру: "Никогда снова!" для нас не пустые слова, важно помнить об этих жертвах

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"82-я годовщина массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру. Всего за несколько дней сентября 41-го года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч человек. Евреи, а также ромы, украинцы. Представители других народов", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что Украина хранит память о жертвах.

"Очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершило Холокост, было разбито и наказано. Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира – это не пустые слова. И так всегда будет", - отмечает президент Украины Владимир Зеленский.