Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец. Спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям, есть погибшие. Прошу, примите мои соболезнования все, кто потерял родных и близких", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что все ответственные органы работают над восстановлением инфраструктуры.

"Что касается света и водоснабжения - все работают: энергетики, ГСЧС, местные власти. Задача поставлена, мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несгибаемый народ. Спасибо вам всем, берегите себя. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

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