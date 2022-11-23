Зеленский о ракетных ударах: РФ доказала миру, что ее справедливо признали спонсором терроризма
Президент Владимир Зеленский назвал массированные ракетные удары оккупантов по инфраструктуре Украины доказательством того, что Европарламент справедливо признал РФ спонсором терроризма
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец. Спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям, есть погибшие. Прошу, примите мои соболезнования все, кто потерял родных и близких", - сказал Зеленский.
Президент также добавил, что все ответственные органы работают над восстановлением инфраструктуры.
"Что касается света и водоснабжения - все работают: энергетики, ГСЧС, местные власти. Задача поставлена, мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несгибаемый народ. Спасибо вам всем, берегите себя. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
- В среду, 23 ноября, Европарламент проголосовал за признание России государством-спонсором терроризма.
- Позже в этот же день РФ нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки Хмельницкий полностью остался без электроэнергии, в Харькове остановился метрополитен и весь электротранспорт. Кроме того, были обесточены Черниговщина и Одесса.
- В Киеве оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом. В Киевской области россияне попали в жилой дом в Вышгороде. В результате ударов по всему Киеву приостановили водоснабжение и ввели аварийные отключения электричества.
- Из-за вражеской атаки на западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракетные атаки не приблизят Украину к переговорам с террористами.
- Ранее, ночью 23 ноября, россияне обстреляли Вольнянск на Запорожье, попав в родильное отделение больницы и убив младенца.
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