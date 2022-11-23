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Зеленский о ракетных ударах: РФ доказала миру, что ее справедливо признали спонсором терроризма

23 ноября, 2022 среда
20:17
война с Россией

Президент Владимир Зеленский назвал массированные ракетные удары оккупантов по инфраструктуре Украины доказательством того, что Европарламент справедливо признал РФ спонсором терроризма

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец. Спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям, есть погибшие. Прошу, примите мои соболезнования все, кто потерял родных и близких", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что все ответственные органы работают над восстановлением инфраструктуры.

"Что касается света и водоснабжения - все работают: энергетики, ГСЧС, местные власти. Задача поставлена, мы все это восстановим и все это пройдем, потому что мы с вами несгибаемый народ. Спасибо вам всем, берегите себя. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

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Новости
Украина
Европарламент
Владимир Зеленский
терроризм
воєнні злочини Росії
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