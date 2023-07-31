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Зеленский о продолжительности войны: Путин не выдержит 10 лет, не та фигура уже

31 июля, 2023 понедельник
18:38
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский президент Владимир Путин не сможет выдержать еще 10 лет полномасштабной российско-украинской войны, поскольку он уже не та фигура

Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo.

"И потому он (Путин) не выдержит 30 лет. Он умрет – это понятно абсолютно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та фигура уже", - сказал президент.

Он добавил, что все действия россиян на поле боя говорят о том, что Россия уже не может полностью оккупировать Украину и уничтожить ее. По словам Зеленского, их желания остаются такими, как и были, но они уже осознают, что не могут больше.

"Они не способны - так получилось. Они были способны в начале этой войны. Им казалось, что они это сделают, а мы что-то такое сделали внутри государства и извне, что мы смогли стать крепче их. И потому они понимают, что сейчас это невозможно", - отметил он.

Президент отметил, что Россия может вернуться к оккупации Украины, но им нужно для этого время, чтобы накопить силы, снять санкции и получить политическую поддержку хоть где-нибудь в мире. И для этого, по словам Зеленского, нужно, чтобы Украина молчала.

"Украина не будет молчать все это время – Украина будет действовать. И, я считаю, что я, наше поколение, я не о возрасте, я говорю о поколении этой войны, – мы все, кто внутри этой войны, мы являемся ядром этого поколения. Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, какими они были", - подчеркнул Зеленский.

  • 31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Россия пытается манипулировать миром, блокируя зерновой черноморский коридор и обстреливая порты.
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