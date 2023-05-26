Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами. За эту неделю имеем значительный прогресс и относительно современной авиации для Украины, которая станет ключевым компонентом нашей защиты в воздухе. Мы двигаемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предусмотреть еще полгода назад", - сказал Зеленский.

Президент также назвал зверством российский ракетный удар по больнице и ветеринарной клинике в Днепре, а захватчиков охарактеризовал как "совершенно больных существ".

"В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это сугубо зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, среди них двое детей", - сказал Зеленский.