Зеленский о потерях оккупантов: "По всей России скоро будет сложно найти морпеха"

Об этом Зеленский сказал в обращении.

"Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха". И наша задача - сделать так, чтобы все меньше находилось там и желание удерживать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли - это цель, над реализацией которой работаем каждый день. И я благодарю наших воинов. Каждому и каждому, кто своей стойкостью и храбростью на передовой позволяет нам подготовить наши следующие оборонные шаги", - сказал Зеленский.

Президент также отметил результативную работу ряда подразделений ВСУ.

"54-я отдельная механизированная бригада им. гетмана Ивана Мазепы и 10-я отдельная штурмовая бригада "Эдельвейс" - спасибо вам, ребята, за эффективную оборону Донетчины! 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная и отдельная десантно-штурмовая бригада - спасибо вам, ребята, за оборону Луганщины! Каждый день вашей обороны сейчас - позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин.Нельзя оставлять никакого шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим. Я благодарю всех, кто помогает нашему государству! Слава каждой и каждому, кто в бою!" – сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о подготовке к международным мероприятиям, на которых должна прозвучать позиция Украины, а также подчеркнул необходимость помешать России перехватить инициативу в войне.

"Сегодня у нас был такой день, который можно назвать подготовительным. Подготовительным - по международным мероприятиям, которые пройдут завтра-послезавтра. Позиция Украины, как и всегда, должна быть услышана. Поэтому готовим нашу позицию так, чтобы гарантированно она прозвучала. Подготовительной был этот день и относительно более длительной перспективы.Оборонительные вопросы, экономические - и то, и другое с прицелом на весну этого года. Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне. Любые попытки России перехватить инициативу должны быть сломлены. И уверен, что мы это сделаем", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что на востоке Украины происходит беспрецедентное уничтожение военного потенциала РФ, который россияне уже не смогут восстановить.