Зеленский о переговорах с РФ: действенные гарантии безопасности для Украины – обязательны

Об этом он заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV.



"Впереди и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира – реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это не плохо, посмотрим на результат", – сказал президент.



Он напомнил о приоритетах в переговорах – суверенитет, территориальная целостность Украины не подлежат сомнению, действенные гарантии безопасности – обязательны.



"Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - подытожил Зеленский.

Напомним, 28 марта может начаться очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны.