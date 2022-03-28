Зеленский о переговорах с РФ: действенные гарантии безопасности для Украины – обязательны
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал анонсированные переговоры с Россией в Турции
Об этом он заявил в видеообращении, передает Еспресо.TV.
"Впереди и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира – реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это не плохо, посмотрим на результат", – сказал президент.
Он напомнил о приоритетах в переговорах – суверенитет, территориальная целостность Украины не подлежат сомнению, действенные гарантии безопасности – обязательны.
"Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - подытожил Зеленский.
- Напомним, 28 марта может начаться очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное