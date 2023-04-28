Об этом он написал в телеграме.

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты", - подчеркнул президент.

По его словам, в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Также есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В свою очередь в Днепре обстрел террористов также унес жизнь ребенка. Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.

Кроме того, он поблагодарил Воздушные силы, зенитчиков и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак и кто защищает украинцев.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одного преступления, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - заметил Зеленский.