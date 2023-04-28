Зеленский о ночной ракетной атаке: каждое зло против Украины приближает государство-террориста к провалу и наказанию
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку РФ по Украине 28 апреля
Об этом он написал в телеграме.
"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты", - подчеркнул президент.
По его словам, в результате ракетного удара по Умани повреждены около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. Также есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.
В свою очередь в Днепре обстрел террористов также унес жизнь ребенка. Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора.
Кроме того, он поблагодарил Воздушные силы, зенитчиков и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак и кто защищает украинцев.
"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одного преступления, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - заметил Зеленский.
- В ночь на 28 апреля враг атаковал регионы Украины ракетами и дронами. В Умани Черкасской области российская ракета попала в многоэтажку: погибли 6 человек, 17 травмированы. В Днепре погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, четыре человека пострадали.
- Также в это утро в городе Украинка на Киевщине обломки российской ракеты попали в многоэтажку, пострадал ребенок. Всего в воздушном пространстве столицы уничтожено 11 крылатых ракет и две БПЛА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 38.01
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.86
- Актуальное
- Важное