Зеленский о наступлении ВСУ: "Потери у врага именно такие, как нам нужно"
Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на плохие погодные условия, ВСУ продолжают продвигаться на горячих направлениях, а также отметил весомое увеличение обменного фонда
Об этом он сказал в вечернем обращении 12 июня.
"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, но все равно крепость наших воинов дает результат, и я говорю спасибо за это каждому, кто сейчас в бою, каждому, кто поддерживает наши боевые бригады в соответствующих направлениях", - сказал глава государства.
Он поблагодарил за освобожденные за неделю населенные пункты и отметил, что произошло "веское пополнение нашего обменного фонда".
Зеленский также отметил увеличение контроля ВСУ на Бахмутском направлении.
Кроме того президент сообщил о присвоении подполковнику СБУ Василию Богачу звания Героя Украины посмертно.
"За чрезвычайную личную храбрость, за неоднократное задержание и уничтожение вражеских диверсантов. За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которое не оставляет никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы", - добавил Зеленский.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
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