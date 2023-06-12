Зеленский о наступлении ВСУ: "Потери у врага именно такие, как нам нужно"

Об этом он сказал в вечернем обращении 12 июня.

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, но все равно крепость наших воинов дает результат, и я говорю спасибо за это каждому, кто сейчас в бою, каждому, кто поддерживает наши боевые бригады в соответствующих направлениях", - сказал глава государства.

Он поблагодарил за освобожденные за неделю населенные пункты и отметил, что произошло "веское пополнение нашего обменного фонда".

Зеленский также отметил увеличение контроля ВСУ на Бахмутском направлении.

Кроме того президент сообщил о присвоении подполковнику СБУ Василию Богачу звания Героя Украины посмертно.

"За чрезвычайную личную храбрость, за неоднократное задержание и уничтожение вражеских диверсантов. За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которое не оставляет никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы", - добавил Зеленский.