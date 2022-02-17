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Зеленский о Минских соглашениях: бездарно составленный документ

17 февраля, 2022 четверг
19:36
война с Россией Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения - это бездарно составленный документ. Поскольку он не решает все вопросы Украины.

Об этом Зеленский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы все время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он о деоккупации Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы за. Вопрос в том, как это сделать", - заявил Зеленский.

По его словам, Минские соглашения были составлены так, что Украина изначально очутилась в проигрышной позиции.

"Этот документ - Минские соглашения - не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", - добавил президент.

Он подчеркнул, что история о безопасности Украины может включать в себя большой вопрос реинтеграции Донбасса.

"Мы говорим: ну, окей, давайте здесь бодаться. Но есть же все остальное. И что с этим другим делать? Поэтому большая история о безопасности Украины может включать большой вопрос реинтеграции Донбасса, который решается ключиком под названием "Минск". Никто не против". Но это будет вторично или даже третично", - добавил Зеленский.

  • Напомним, Зеленский заявил, что называние дат предполагаемого вторжения РФ в Украину, а также панические настроения вредят экономике государства.

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Общество
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