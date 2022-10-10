Об этом он рассказывает в своем телеграмме .

Зеленский заявляет, что у оккупантов есть две мишени - энергообъекты по всей стране и люди. По его словам, захватчики специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами", - пишет президент.

По его словам, уже известно о 38 сбитых украинскими ПВО целях. Выбор объектов для обстрелов глава государства объясняет тем, что россияне хотят напугать население.

"Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше", - заявляет Владимир Зеленский.

Он отмечает, что важно соблюдать правила безопасности, а сегодня лучше находиться в укрытиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на массированные ракетные удары по всей Украине на 229-й день полномасштабной войны с Россией.

10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие.

Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области .

В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.

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