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Зеленский о массированных обстрелах Киева, Львова, Днепра и других регионов: они хотят уничтожить энергосистему и нанести больше вреда

10 октября, 2022 понедельник
11:34
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массовые обстрелы Украины 10 октября - это попытка россиян уничтожить энергосистему и нанести больше вреда

Об этом он рассказывает в своем телеграмме .

Зеленский заявляет, что у оккупантов есть две мишени - энергообъекты по всей стране и люди. По его словам, захватчики специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

"Утро тяжелое. Имеем дело с террористами", - пишет президент.

По его словам, уже известно о 38 сбитых украинскими ПВО целях. Выбор объектов для обстрелов глава государства объясняет тем, что россияне хотят напугать население.

"Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше", - заявляет Владимир Зеленский.

Он отмечает, что важно соблюдать правила безопасности, а сегодня лучше находиться в укрытиях.

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