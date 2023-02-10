Зеленский о массированной российской атаке по Украине: сегодняшние ракеты – вызов НАТО, это террор, который можно и нужно остановить
Президент Владимир Зеленский, комментируя массированную ракетную атаку РФ по Украине 10 февраля, назвал это "вызовом НАТО" и "террором, который можно и нужно остановить"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Враг сегодня запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным!" – заявил Зеленский.
Он вспомнил инцидент с ракетами, прошедшими воздушное пространство Молдовы и Румынии.
"Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить", - отметил президент Украины.
"Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить", - добавил он.
При этом Зеленский поблагодарил украинские силы ПВО и всех, кто помогает защищать нашу страну от врага.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО.
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