Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Враг сегодня запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным!" – заявил Зеленский.

Он вспомнил инцидент с ракетами, прошедшими воздушное пространство Молдовы и Румынии.

"Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить", - отметил президент Украины.

"Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить", - добавил он.

При этом Зеленский поблагодарил украинские силы ПВО и всех, кто помогает защищать нашу страну от врага.