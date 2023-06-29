Об этом президент сказал в видеообращении, комментируя задержание корректировщика ракетного удара РФ по Краматорску.

"Корректировщик проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание - включая пожизненное. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что соучастники терроризма должны получать максимальное наказание.

"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. С ними все ясно. Это люди без человечности. Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что цена для РФ и ее подельников за теракты должна ощутимо расти.

"Мы продолжим нашу работу ради усиления международных санкций против России и ее сообщников. Они должны чувствовать, что цена их террора для них будет только увеличиваться. И мы продолжим нашу глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты так или иначе сработали для наказания всех российских террористов и самого государства-агрессора", - сказал Зеленский.

Российский ракетный обстрел Краматорска

27 июня РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты обстреляли город около 19:32. Одна из ракет попала в общепит в центре города. Также оккупанты попали в село Беленькое.

По состоянию на 17:00 среды 28 июня ГСЧС сообщила об обнаружении под завалами тел 11 погибших, в том числе троих детей, а также о 56 пострадавших, в том числе одном ребенке. Еще 7 человек были спасены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия за свои теракты заслуживает поражения и трибунала.

СБУ задержала агента РФ, который скорректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня – работника местного газотранспортного предприятия.